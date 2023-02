Por 3 anos consecutivos, acreana obtém pontuação superior a 900 pontos na redação do ENEM

A jovem Patrícia Nascimento da Silva, 19 anos, conseguiu totalizar 960 pontos na prova de redação do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), no último dia 13 de novembro de 2022, em Rio Branco. O resultado do exame foi divulgado na semana passada pelo nstituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), órgão ligado ao Ministério da Educação.

Agora, aprovada em uma das etapas mais difíceis do Enem, a jovem relatou ao ac24horas que seu objetivo a partir de agora será cursar relações internacionais – para atuar na área da diplomacia e com a própria embaixada brasileira, porém, ela deverá esperar pelo processo de aplicação do curso no campus da Universidade Federal do Acre (UFAC).

Enquanto aguarda, a jovem mencionou que sua segunda opção de curso é medicina veterinária. “Adoro animais e sei que seria algo em que eu amaria trabalhar, também é uma profissão que está em expansão na cidade”, comentou.

Questionada sobre quais os métodos utilizou para obter uma excelente pontuação na temida redação, Patrícia revelou que dentre muitos fatores que envolvem um estudo pesado, envolve a técnica de refazer várias vezes modelos diversos de redação. “Minha experiência em redação começou assim que iniciei meu ensino médio na escola pública, vi que a redação é a única matéria sola em que você poderá tirar mil e ter chances dobradas para o curso desejado, comecei vendo vídeo aula pelo youtube e fazendo vários modelos de redações até achar o ideal, pratiquei muita gramática, alusões e principalmente apresentar estruturas básicas para apresentar uma boa argumentação”, ressaltou.

A estudante disse ainda que nos últimos três anos consecutivos vem passando dos 900 pontos na redação do Enem e se mostrou orgulhosa com o desempenho dos seus estudos. “Obtive ajuda de professores na correção de alguns rascunhos e que me fizeram crescer gradativamente na estrutura do texto. Estou muito satisfeita com a minha nota, foram anos de produtividade e crescimento, 2020 com 900, 2021 com 920 e 2022 com 960. Espero no próximo ano poder alcançar o tão sonhado 1000”, garantiu.

A mãe da menina, Rafaela de Jesus do Nascimento, 34 anos, conversou com a reportagem e disse que se sente orgulhosa do empenho da filha. “Fui mãe com 14 anos, estou muito orgulhosa. Ela é inteligente, sempre correu atrás dos objetivos dela. Toda a família está orgulhosa”, declarou.

Acerca do Programa Jovens Embaixadores nos EUA em julho de 2022, Silva relembrou que foi uma experiência única e que envolveu uma enorme concepção de mundo entre dois países. “Estive na capital Washington e vivenciei um pouco dos costumes da comunidade estadunidense, participei de atividades sociais e até uma simulação da ONU pelo Departamento de Estado dos EUA. Foi com certeza uma das melhores oportunidades na minha vida e que me fez ter certeza do que eu gostaria de trabalhar. Espero um dia poder voltar e compartilhar um pouco do meu conhecimento e vivência regional”, concluiu.