MEC divulga resultados do Enem 2022; veja como conferir nota

Foram divulgados, nesta quinta-feira (9), os resultados do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2022.

Os alunos podem conferir suas notas através da “Página do Participante”, neste link, digitando o CPF e senha cadastrados no momento da inscrição na prova.

A partir do dia 16 de fevereiro, os estudantes poderão utilizar seus resultados para inscrição no Sistema de Seleção Unificada (Sisu) – sistema do Ministério da Educação (MEC) que reúne as vagas ofertadas em universidades públicas de todo o Brasil, sobretudo instituições federais.

As inscrições no Sisu poderão ser feitas através deste link, e as 226.399 mil vagas em 128 instituições públicas participantes que serão disponibilizadas já podem ser consultadas neste link.

á a partir do dia 28 de fevereiro, as notas do Enem também poderão ser utilizadas para pleitear bolsas de estudo – integrais e parciais – em cursos de graduação de faculdades particulares através do Programa Universidade para Todos (Prouni).

As informações do Prouni estão disponíveis neste link.

Por fim, o desempenho no Enem 2022 ainda poderá servir, a partir de 7 de março, para aqueles que forem aprovados em cursos de ensino superior pagos e queiram obter financiamento para as mensalidades através do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

As informações do Fies estão disponíveis neste link.

As notas do Enem 2022 seriam inicialmente divulgadas somente na próxima segunda-feira (13), mas o MEC anunciou, nesta quarta (8), a antecipação dos resultados.

O anúncio foi feito pelo ministro da Educação, Camilo Santana (PT), durante a divulgação dos dados do Censo Escolar.

As notas dos “treineiros” – aqueles alunos ainda no Ensino Médio, que fizeram a prova como teste apenas – serão publicadas daqui 60 dias.