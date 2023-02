Homem é suspeito de matar cachorra envenenada em Cruzeiro do Sul; veja video

O Navio de Assistência Hospitalar Doutor Montenegro, da Marinha do Brasil, chega em Cruzeiro do Sul nesta quarta-feira, 8 e na quinta-feira, 9, o secretário estadual de saúde, Pedro Pascoal, terá reunião com a equipe da embarcação. O objetivo do secretário é alinhar os atendimentos de saúde que serão prestados à população dos municípios do Vale do Juruá por meio de convênio entre a Marinha do Brasil e governo do Estado.

Anualmente os profissionais de saúde da Marinha garantem consultas médicas, atendimento odontológico, cirurgias de pequeno porte, exames clínicos, laboratoriais, pré-natais, mamografia e raio-X, além de palestras educativas, distribuição de medicamentos e atenção farmacêutica aos moradores da região.

Ainda não há a confirmação se a equipe vai começar o atendimento em Cruzeiro do Sul e subindo o Rio Juruá até Marechal Thaumaturgo, ou se a rota será feita ao contrário, começando do alto Rio e baixando, passando por Porto Walter e Rodrigues Alves, até voltar à Cruzeiro. A definição se dará de acordo com o volume de águas do Rio Juruá, levando em conta a previsão de chuvas, de modo a garantir a navegabilidade do Navio Hospital no manancial.

A operação, ocorrerá até o dia 23 de maio, contando com com 85 militares. Destes, 27 compõem a equipe de saúde que deverá realizar 20 mil atendimentos durante os 125 dias da operação.

Esta será a 23° missão do Navio no Vale do Juruá. A embarcação foi feita na gestão do governador Orleir Cameli e entregue à Marinha do Brasil.