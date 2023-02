Agressora será alvo de investigação pelo Ministério Público

Moradores do bairro Rui Lino na capital acreana estão inconformados com a situação das ruas. Uma das vias mais comprometidas pela falta de manutenção é a rua Fernandópolis.

De acordo com os moradores, há muito tempo não há um serviço de recuperação nas ruas do bairro. “É muito revoltante essa situação. A gente paga imposto e já entramos em contato com a prefeitura, com vereadores, que só prometem e não nos ajudam”, disse o morador Diógenes Fernandes.

Na rua, moram, pelo menos, duas pessoas que são portadores de necessidades especiais e que sofrem ainda mais por conta das condições de trafegabilidade. “Tem dois moradores que são cadeirantes e a situação para eles passarem nesses buracos é muito triste. É um problema que se arrasta há muito tempo sem que ninguém faça nada”, denuncia.

Outra moradora a reclamar da rua é Regiane Oliveira. “Quando eu cheguei aqui, a rua era só capim. Com um tempo colocaram o asfalto frio e por falta de manutenção a rua começou a se deteriorar e agora está dessa forma”, diz.

A reportagem entrou em contato com Cid Ferreira, secretário de infraestrutura de Rio Branco. O gestor garantiu que o bairro vai ser beneficiado com o serviço de recuperação das ruas. “Estou nesta manhã reunido com o presidente da Emurb definindo uma programação. O que a gente pode garantir é que esses moradores serão beneficiados e esperamos até o final de maio atender a população do Rui Lino”, disse.

Nesta semana, a prefeitura de Rio Branco lançou o IPTU 2023, onde espera arrecadar R$ 88 milhões. Durante a solenidade, o prefeito Tião Bocalom falou da importância da população pagar o imposto para que o município tenha condições de realizar as obras.