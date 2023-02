IPTU 2023 de Rio Branco terá desconto de 20% para quem pagar cota única, diz Bocalom

O governador Gladson Cameli publicou na edição desta segunda-feira, 6, mais uma novidade em sua administração. O governo do Acre passa a ter a partir de agora, de forma oficial, um Conselho de Gestão Governamental.

De acordo com o decreto, o Conselho será um órgão colegiado auxiliar do Estado do Acre, que tem como função assessorar o Governador do Estado e promover, coordenar e monitorar as ações do Estado do Acre, em todas as áreas.

O Conselho será formado por representantes da Secretaria de Estado da Casa Civil – SECC; Secretaria de Estado de Governo – SEGOV; Gabinete Pessoal do Governador – GABGOV; Gabinete da Vice-Governadora – GABVICE; Controladoria-Geral do Estado – CGE; Secretaria de Estado da Fazenda – SEFAZ; Secretaria de Estado de Planejamento – SEPLAN; Secretaria de Estado de Administração – SEAD e Procuradoria-Geral do Estado – PGE.

Gladson também decidiu que Jonathan Donadoni, atual secretário da Casa Civil e figura mais importante atualmente em seu governo, vai ser o coordenador do Conselho.

O novo órgão do governo, como diz no decreto de criação, vai orientar a tomada de decisões do governo em todas as áreas. Durante o primeiro mandato, Gladson chegou a criar um grupo de notáveis para orientar o governo na área política, mas a ideia não deu certo e a tentativa fracassou em pouco tempo sem nenhum resultado concreto.