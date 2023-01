Rio Branco realiza programação de prevenção da Hanseníase na próxima terça-feira

Uma ação rápida dos Policiais Militares do 2° Batalhão na manhã deste sábado, 28, resultou na prisão de três criminosos identificados como Alex Alexandre Machado da Silva, Fabio Rodrigues da Costa, de 25 anos e Ryan de Souza Ganun, após cometerem um roubo no ônibus transporte coletivo que faz a linha do Conjunto Habitacional Cidade do Povo. As prisões ocorreram na rua Iguana no conjunto Laelia Alcântara na região do Calafate em Rio Branco.

De acordo com informações da Polícia, os assaltantes Fabio e Ryan entraram no ônibus no terminal urbano e fingiram ser passageiros, quando o transporte coletivo passou pela ponte Juscelino Kubitschek (Ponte Metálica) no bairro Seis de Agosto, a dupla em posse de armas de fogo anunciaram o assalto, renderam o motorista e os passageiros e subtraíram celulares, carteiras, bolsas e o dinheiro que estava no caixa do ônibus, em seguida desceram e já entraram no carro modelo Classic de cor preta e placa NXR-1145, do motorista de aplicativo Alex que estava dando apoio a dupla, acompanhando o ônibus desde o terminal urbano.

Os criminosos fugiram com destino a região do bairro Calafate. A Polícia Militar foi acionada e quando chegaram ao local, colheram as características do autores do crime e do veículo do motorista de aplicativo e durante patrulhamento conseguiram abordar os bandidos na rua Iguana no conjunto Laelia Alcântara.

Em posse dos criminosos foram encontrados uma arma de fogo de fabricação caseira, um simulacro (arma de brinquedo), três carteiras, sete celulares e uma quantia de R$ 70,00 em espécie.

Diante dos fatos foi dada voz de prisão e os três criminosos foram encaminhados à Delegacia de Flagrantes (Defla) para os devidos procedimentos.