Apenas 3 blocos vão disputar título do carnaval em Rio Branco

Os blocos carnavalescos estão em preparação dos carros alegóricos, fantasias e ensaios para entrar na avenida no carnaval que acontece no próximo mês.

Depois de dois anos, por causa da pandemia, o desfile volta a acontecer. Este ano, a apresentação carnavalesca vai ter um novo endereço, já que ocorrerá na Avenida Getúlio Vargas, no trecho em frente ao Colégio Barão do Rio Branco e a Biblioteca Pública.

A notícia que desagrada quem é fã do desfile é que o número de blocos que vão se apresentar caiu pela metade. Apenas Unidos do Fuxico, Sambase e 6 é D + irão se apresentar.

Wellington Fraga, presidente do Unidos do Fuxico, atual campeão do carnaval em Rio Branco, diz que a pandemia é a responsável pela ausência dos demais blocos. “Com essa pandemia, as pessoas não se programaram para voltar com o desfile e infelizmente vão ficar de fora do carnaval”, explica.

Mesmo sem qualquer condição de comparação com os carnavais luxuosos e gigantescos de outros estados do país, os blocos acreanos, de acordo com Wellinton, gastam em torno de R$ 60 mil reais com a ornamentação dos carros alegóricos e figurinos.

A apresentação dos blocos está prevista para 21 de fevereiro, último dia de carnaval.

Para ajudar a custear as despesas, o bloco Unidos do Fuxico realiza uma feijoada no próximo sábado da semana que vem, dia 4 de fevereiro, no antigo Bola 15.