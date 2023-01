Pai e filho de apenas dois anos são alvos de tiros no Acre

O detento monitorado por tornozeleira eletrônica Diego Souza Cristo, de 22 anos, e o seu filho de 2 anos e 4 meses, foram ferido a tiros em via pública na tarde deste sábado, 21, na rua Siqueira Campos, no bairro Cafezal, no município de Sena Madureira, no interior do Acre.

De acordo com informações da Polícia, Diego estava com seu filho no braço na rua, quando homens não identificados se aproximaram em um veículo e em posse de uma arma de fogo efetuaram vários tiros na direção das vítimas. Diego foi atingido com dois tiros na perna esquerda, já a criança foi ferida com três tiros, um na mão e dois na perna esquerda. Após a ação, os criminosos fugiram do local.

A ambulância do SAMU do município foi acionada, os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos ao detento monitorado e seu filho e os levaram ao Hospital João Câncio Fernandes. Os pacientes em seguida foram encaminhados ao Pronto-Socorro de Rio Branco, ambos em estado de saúde estável.

A Polícia Militar esteve no local, fez patrulhamento na região em busca de prender os acusados, mas eles não foram encontrados.

A Polícia acredita que o crime pode estar relacionado à guerra entre organizações criminosas. O caso será investigado pela Polícia Civil do município.