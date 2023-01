Homem faz malabarismos em motocicleta e colide contra viatura da PM

Em Cruzeiro do Sul chove desde as 21 horas desta quinta-feira, 19. As mais de 12 horas ininterruptas de chuva causaram problemas em alguns pontos da região.

Na Rodovia Ac 405, que liga Cruzeiro à Mâncio Lima, um poste de energia caiu na estrada próximo à ponte do Rio Moa. Segundo testemunhas, o equipamento foi instalado nesta quinta feira,19, e o trecho é “de barro mole”. Não há registro de acidentes de trânsito no local.

O coordenador comercial da Energisa de Cruzeiro do Sul, Pedro Henrique, disse que a empresa está erguendo uma nova rede de energia para alimentar a subestação de Mâncio Lima, e que um dos postes caiu. “É uma área de várzea e por causa das chuvas e as condições climáticas o poste caiu. Não houve falta de energia elétrica e nem acidentes no local e uma equipe já está indo resolver a situação”, explicou

No Morro da Glória, região central de Cruzeiro do Sul, uma árvore tombou e um trecho da via foi interditado para que os Bombeiros pudessem resolver a situação.

Sem medição

Nem o Corpo de Bombeiros e nem a Defesa Civil do Município de Cruzeiro do Sul divulgaram a medição do Rio Juruá nesta sexta-feira, 20, nem o volume de chuvas.

O comandante dos Bombeiros, tenente Josadaque, disse que os fios do equipamento de medição, que fica na Ponte da União, foram roubados, impossibilitando as aferições do nível do Rio Juruá e do volume de chuvas.

” O equipamento, o PCD, coleta os dados do nível do rio e do volume das chuvas e por meio de aplicativo envia para a Agência Nacional das Águas- ANA, mas tudo foi roubado. Já solicitamos a reposição mas como os ladrões levaram todo o cabeamento vai demorar um pouco a normalização “, relata.

O pluviômetro da Defesa Civil Municipal, está funcionando mas o coordenador, tenente Lima, não divulgou informações desta sexta-feira.