Lula exonera chefe da PRF do Acre e mais 25 Estados de uma vez

A prefeitura de Cruzeiro do Sul publicou na edição desta quinta-feira, 19, do Diário Oficial, a nomeação do filho do ex-prefeito de Rodrigues Alves e marido da deputada estadual Maria Antônia (Progressista), Francisco Vagner de Santana Amorim, conhecido como Dêda.

Um erro de digitação fez com que o nome do ex-gestor aparecesse no primeiro decreto de nomeação, já que os dois possuem o mesmo nome, mas o filho tem acrescido “Júnior” no final.

A polêmica ocorreu porque Dêda já possui uma nomeação no governo do estado e faz parte dos cargos comissionados que integram o gabinete pessoal do governador Gladson Cameli.

Em nota divulgada ontem a prefeitura de Cruzeiro já havia admitido o erro de digitação e tinha se comprometido com nova publicação, como feita nesta quinta-feira.