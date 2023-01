Documentário ‘Me Chama Que Eu Vou’ é exibido em Rio Branco

Dezenas de pessoas em situação de rua estão se acomodando, diariamente, em bancos e na entrada do Pronto-Socorro de Rio Branco.

A reportagem do ac24horas fez imagens dos moradores na manhã desta quarta-feira, 11, e ouviu relatos de pacientes e trabalhadores que demonstraram preocupação com a situação calamitosa das pessoas e dos acompanhantes que buscam atendimento diário no maior hospital de urgência e emergência da capital.

O acompanhante Matheus Batista, 22 anos, morador do município de Boca do Acre, no Amazonas, contou que a situação é bastante delicada. “É triste uma situação dessa, a gente vê que não tá fácil. Onde eu moro não tem essa situação, mas é ruim ver as pessoas passando frio e fome”, comentou.

Já alguns trabalhadores das redondezas do PS disse que, além dos moradores causarem desconforto aos pacientes, muitos deles ainda cometem crimes no local e agridem quem se nega a prestar auxílio. “Eles roubam as pessoas, atrapalham quem quer se sentar no banco que é dos pacientes e cospem na cara das pessoas que não ajudam eles”, declarou um trabalhador que não revelou sua identidade, temendo represálias.