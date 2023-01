Censo 2022 aponta população de quase 20 mil habitantes em Mâncio Lima

Há pouco menos de um mês para o encerramento do Censo demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE 2022, o município de Mâncio Lima já tem mais de 97,20% da população recenseada o que equivale a 18.897 mil pessoas cadastradas no banco de dados da instituição.

Os dados, foram apresentados por representantes do IBGE na manhã desta quarta-feira, 11, ao Prefeito Isaac Lima.

Atualmente apenas 25 endereços estão pendentes para serem inseridos no banco de dados do IBGE. Os lugares ainda não visitados estão localizados na Comunidade São Pedro as margens direitas do Rio Moa. A comunidade é de difícil acesso e o igarapé só oferece trafegabilidade segura no período do inverno. De acordo com o órgão, até meados de janeiro os recenseadores vão subir o rio para finalizar a contagem populacional de Mâncio Lima.

Após o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, divulgar a prévia do Censo 2022, a Confederação Nacional de Municípios – CNM, divulgou um estudo que aponta que sete cidades do Acre podem apresentar redução de coeficiente no Fundo de Participação dos Municípios – FPM.

A prévia da população do Acre com base nos dados coletados pelo Censo Demográfico 2022 até o dia 25 de dezembro aponta que o Acre tem 829.780 habitantes, 9% menor do que a estimativa divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, em 2021, as perdas devem atingir 15,6 milhões porém, não são imediatas.

Entre as cidades estão:

1. Acrelândia

2. Capixaba

3. Marechal Thaumaturgo

4. Plácido de Castro

5. Porto Acre

6. Rodrigues Alves

7. Sena Madureira

O esforço da atual gestão junto ao órgão Federal possibilitou que Mâncio Lima não entrasse nesta lista, já que o município tem como principal receita o Fundo de Participação dos Municípios- FPM.

” É graças a este esforço e trabalho conjunto que o IBGE estima que o município fechará sua população com uma média estimada em 19.500 habitantes”, cita o prefeito Isaac Lima.