Diário: Nelson Sales no IAPEN, Osmir na SEE, Muana de volta a saúde e beijoqueiro com CEC-7

A nova ministra da Cultura, Margareth Menezes, nomeou nesta terça-feira, 10, três nomes que devem ocupar a pasta, no Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).

Entre eles está o acreano Deyvesson Gusmão, que assume o Departamento de Patrimônio Imaterial da entidade. O profissional é historiador, com mestrado em Geografia pela Universidade Federal de Rondônia.

Além disso, ele atua no Iphan desde 2009, tendo exercido as funções de superintendente do instituto no Acre, como coordenador-Geral de Identificação, no Registro do Departamento do Patrimônio Imaterial e analista.

O ex-deputado distrital e gestor cultural Leandro Grass (PV) foi escolhida para a presidência do Iphan e o doutor em arquitetura e urbanismo Andrei Rosenthal Schleed, chefiará o Departamento de Patrimônio Material e Fiscalização.

Em nota, Margareth afirmou que o ministério está comprometido em recuperar os danos causados dos atos realizados pela extrema direita no último domingo, 09, além de definir as diretrizes gerais do trabalho de valorização do patrimônio brasileiro do próximo período.