Força Nacional deve permanecer no 4° BIS após desmobilização e detenção de bolsonaristas do Acre

A ação de desmobilização do acampamento de manifestantes bolsonaristas em frente ao quartel do 4º Batalhão de Infantaria e Selva, o 4º BIS, resultou na prisão de nove pessoas foram conduzidas para a Superintendência da Polícia Federal no Acre. A informação foi confirmada pelo tenente Albuquerque da Polícia Militar na tarde desta segunda-feira, 9.

Segundo a PM, a operação da Polícia Militar do Estado do Acre (PMAC), contou com o apoio da Força Nacional, em cumprimento a decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que determinou a desocupação de acampamentos de manifestantes bolsonarista em frente a quartéis em todo o país.

Albuquerque contou que os detidos não apresentaram resistência física no momento do cumprimento da decisão, contudo, deixou claro que a Força Nacional deverá ficar no local para evitar que bolsonaristas volte a realizar novos acampamentos. “Eles devem ficar lá para dar cumprimento a decisão”, garantiu.

O Secretário Adjunto da Secretaria de Justiça e Segurança Pública, coronel Evandro Bezerra, também já havia dito que não houve confronto físico com os manifestantes. “A abordagem da polícia foi dentro do que prevê a legislação e procedimentos policiais, não havendo resistência ativa por parte das pessoas, que foram conduzidas até a Superintendência da Polícia Federal como determina a ordem judicial do STF”, ressaltou Bezerra.

Os bolsonaristas devem ficar à disposição das autoridades federais. Após a remoção, os policiais desmontaram as barracas com apoio da prefeitura de Rio Branco.