Bolsonaristas do Acre desafiam PM e prometem resistência em acampamento no 4º BIS

Apoiadores do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), continuam mobilizados na manhã desta segunda-feira, 9, e se negam a realizar o desmonte do acampamento que já dura mais de 60 dias em frente ao Comando de Fronteira Acre – 4º Batalhão de Infantaria de Selva (4º BIS), em Rio Branco.

A reportagem do ac24horas esteve no local e conversou com militares que foram ao acampamento dialogar acerca da desmobilização – decretada pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal (STF). No entanto, segundo um dos PMs, membros do movimento foram “hostis” e teriam avisado que não irão sair do local por livre e espontânea vontade.

O secretário de segurança, Américo Gaia, já avisou que as forças de segurança do Estado já estão em planejamento, juntamente com forças federais, para dar cumprimento a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, que determinou a “desocupação e dissolução total”, em até 24 horas, de acampamentos bolsonaristas montados em áreas militares de todo o país.

Os denominados patriotas seguem em protesto pelo resultado das eleições desde novembro do ano passado – quando se iniciou a manifestação nos quartéis militares de todo o país.