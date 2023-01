Bispo José é empossado senador pelo Acre no lugar de Mailza Gomes por 30 dias

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva fechou a agenda do dia 27 de janeiro para fazer a primeira reunião de governadores. Lula quer estabelecer encontros periódicos com os governadores e deseja que os estados apresentem suas prioridades para que haja parcerias. Com isso, o governador do Acre, Gladson Cameli, deve se encontrar com o presidente apenas neste período marcado. Antes da posse de Lula, existia uma tendência da reunião ocorrer ainda na primeira semana do novo governo, o que não se cumpriu.

Segundo o ministro da Casa Civil, Rui Costa, serão marcadas também reuniões temáticas com os governadores sobre saúde, educação, segurança e combate à fome. Ao mesmo tempo, haverá o pedido para que os governadores apresentem uma lista de obras paralisadas para que sejam retomadas.

“Vamos buscar capilaridade, proximidade e otimizar as ações do governo nos estados e municípios. Isso ajuda muito também na relação com o Congresso, uma vez que tenha algo pactuado com os governadores e prefeitos. Isso porque determinada proposta deixa de apenas do ministro ou do governo federal, mas sim de estados e municípios”, disse Rui Costa.