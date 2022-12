Professores do Acre vão pagar meia entrada em casas de diversões e praças esportivas

O ex-senador Jorge Viana (PT), usou as redes sociais na noite desta terça-feira, 27, para revelar que teve uma conversa com o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, também do PT, onde conseguiu observar a vontade do presidenciável em unir os cidadãos na reconstrução do país.

Viana citou o desafio que Lula terá em retomar o desenvolvimento do país em bases sustentáveis e valorizar a Amazônia diante das mudanças climáticas. “É fantástico ter a confiança do Brasil unido e trabalhando em paz, como todas as brasileiras e brasileiros esperam começar a reconstruir daqui a cinco dias. Ouvi um líder disposto a resgatar o respeito do Brasil no concerto das Nações, a retomar o desenvolvimento do país em bases sustentáveis e valorizar a Amazônia diante das mudanças climáticas”, declarou.

Sem citar diretamente Bolsonaro, Jorge deixou claro que o ano de 2023 será de mudança onde as pessoas devem ficar mais felizes com o novo governo. “Será preciso muito trabalho para reerguer um país desconstruído, mas o presidente está consciente, preparado e com disposição para fazer um novo momento da história do nosso Brasil em favor dos que mais precisam. 2023 será o início de um tempo novo e feliz para o povo brasileiro, @lulaoficial nos faz viver essa esperança. Obrigado @janjalula e presidente @lulaoficial pelo privilégio desse momento. Deus é bom”, comentou.