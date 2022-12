Toniquinho afirma que obra do legado da Copa ainda não saiu por burocracia da prefeitura

Durante o jogo beneficente com a participação do goleiro do Palmeiras, Weverton, nesta sexta-feira,, 23, o presidente da Federação de Futebol do Acre (FFAC), Antônio Aquino, conhecido como Toniquinho, desabafou sobre a obra do legado da Copa do Mundo que foi disputada no Brasil há mais de 8anos.

Como legado, o Acre vai ter o primeiro estádio de campo sintético. Um terreno ao lado do Estádio Florestão foi comprado em setembro deste ano. No entanto, a obra ainda não começou.

De acordo com Toniquinho, o atraso é por conta da prefeitura que não libera o alvará para construção. “Eu lamento muito, infelizmente no nosso estado não temos as coisas porque o poder público atrapalha, não facilita. Nós já atendemos todas as exigências e mesmo assim continua enrolado. Eu estou tentando marcar uma reunião com o prefeito para ver o que se faz”, disse o presidente da FFAC.

Toniquinho afirmou, inclusive, que a empresa de fora contratada para fazer a obra foi embora. “A empresa contratada esteve aqui e foi embora porque não obtivemos essa licença. É um recurso que vem para o Acre, não queremos um real, apenas o apoio necessário para que nós possamos realizar a obra”, disse.