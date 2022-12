Comerciantes estão otimistas e esperam que vendas de fim de ano superem 60% na capital

O comércio acreano espera que as tradicionais compras de fim de ano – em decorrência das festividades do Natal e Ano Novo – possam ser superiores ao registrado no fim do ano passado.

De acordo com boa parte dos comerciantes em entrevista ao ac24horas, a expectativa aumenta após os dias 20 e 27 de dezembro, onde o governo do Estado colocará em circulação cerca de R$ 570 milhões na economia acreana, valores referentes aos pagamentos dos vencimentos dos servidores públicos, aposentados e pensionistas, além da segunda parcela do décimo terceiro salário e do abono salarial dos trabalhadores da Educação.

Com uma vasta experiência de 35 anos no mercado, o vendedor da Ótica Visão, Pedro Souza da Silva, 53 anos, contou que apesar da pouca movimentação no início do mês de dezembro, a situação poderá melhorar com o pagamento do funcionalismo público. Segundo ele, as vendas ultrapassam os 60% – mesmo em um período onde óculos não são os itens mais vendidos. “Não é um mês bom, mas vamos decolar porque as vendas estão sendo superiores ao ano passado e tende a gerar empregos”, declarou.

Em relação às vendas em 2021, o consultor da presidência da Federação do Comércio de Bens, Serviços de Turismo do Acre (Fecomércio/AC), Egídio Garó, contou em fevereiro deste ano que o Acre apresentou volume de vendas no comércio varejista ampliado positivo, encerrando o ano com 4,3% e a receita nominal de vendas no comércio varejista ampliado foi de 15,5%.

Considerando que o mercado está na média, sem grandes alterações, o vendedor ambulante Francisco Gomes – conhecido na área central por Joe, disse que as vendas ainda não ultrapassaram os 50%. “Pra mim está a mesma coisa do último fim de ano, não mudou. Por exemplo, eu tenho um faturamento de um salário e pra mim, esse mês não passa disso”, justificou.

Na contramão da opinião dos demais entrevistados, o comerciante Fábio Ferreira, revelou que as vendas em 2022 ainda não superaram suas expectativas. De acordo com ele, a tendência deve mudar ainda essa semana. “Nós estávamos em clima de Copa do Mundo. Então, as pessoas estão entrando no ritmo de fim de ano agora. Então, para min, o ano passado acabou sendo melhor pois meu faturamento passou dos 60%”, explicou.

Uma pesquisa realizada pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Acre (Fecomércio-AC), por meio do Instituto Fecomércio de Pesquisas Empresariais do Acre (Ifepac), mostrou que 69,9% dos empresários se disseram estimulados com as vendas de Natal. Segundo o levantamento, 14,8% dos empresários apostam em vendas menores que as esperadas.

Além disso, de acordo com a pesquisa, dos que estão estimulados, 59,2% acreditam em vendas superiores às do Natal de 2021; 15,5% admitem possibilidade de vendas nos mesmos níveis e 18,4% se mostram pessimistas. Apenas 6,8% não se manifestam a respeito.

Índice dos consumidores

A mesma pesquisa da Fecomércio/AC indica que 60,2% dos moradores de Rio Branco pretendem comprar presentes de Natal em 2022. Da porcentagem que tem intenção de comprar, 71,6% afirma que vai adquirir roupas, 11,9% brinquedos e 6,5% calçados. A pesquisa demonstra ainda que 48,8% vai desembolsar de R$ 50 a R$ 200, 31,3% acima de R$ 300 e 19,9% planeja gastar entre R$ 200 e R$ 300.