Casos de AIDS aumentam em seis cidades do Acre

Dados fornecidos pelo Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan), do Ministério da Saúde, mostram que o Acre apresentou uma redução de cerca de 15% dos números de casos novos de Aids este ano em relação a 2021. As mortes também apresentaram forte redução e despencaram de 11 em 2021 para apenas 3 este ano, um percentual de quase 73%.

De acordo com os números, os casos, em todo o estado, passaram de 350 no ano passado para 296 este ano. Dos novos casos, Rio Branco, com 214 notificações, é responsável por mais de 76% dos casos.

Apesar dos números favoráveis, seis municípios acreanos apresentaram aumento no número de notificações. Os maiores percentuais foram registrados em Porto Acre, onde em 2022 foi registrado apenas um caso e este ano já foram notificados 4, um aumento de 300%. Em Epitaciolândia, o crescimento foi de 200%, saltando de 4 para 12 casos. Cruzeiro do Sul o aumento foi de 6 para 13 casos, Capixaba de 1 para 2 e Brasileia de 5 para 11. Fecha a lista, Santa Rosa do Purus, que no ano passado não houve registro de nenhum caso e este ano já foram 2 notificações.

É importante lembrar que as ações de prevenção à Aids são de responsabilidade da saúde de cada município.

O tratamento contra a doença passou por uma verdadeira revolução ao longo dos últimos anos. Apesar de continuar sem cura, grande parte das pessoas que vivem hoje com o HIV, vírus causador da Aids, tem boa qualidade de vida graças ao avanço da medicina e dos tratamentos disponíveis de forma gratuita no SUS.