De show marcado, Thiaguinho manda recado aos acreanos: “saudade de cantar com vocês”

O cantor Thiaguinho trará o show da turnê “Sorte” para Rio Branco (AC) no próximo dia 29 de junho, no estacionamento do Centro Universitário Uninorte. O artista divulgou um vídeo nas redes sociais com uma mensagem aos acreanos.

Segundo Thiaguinho, é um privilégio trazer a nova turnê ao Acre. “Será uma honra apresentar esse novo show para vocês, que se chama ‘Sorte’, com álbum e show novos”, comentou.

O artista expressou também sua ansiedade para voltar a cantar na capital do Acre. “Estou com muita saudade de cantar com vocês”, declarou.

Conforme informado pela organização do evento, empresa Sem Fronteiras, todos os ingressos vendidos incluem open bar de água mineral, refrigerantes e cerveja Budweiser. O ingresso de valor mais alto oferece também acesso a uma ilha de frios, ilha quente, whisky Old Par e cerveja Corona. Os valores variam conforme a localização disponibilizada.

VEJA O VÍDEO DE THIAGUINHO: