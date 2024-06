A Grande Conquista 2: Mansão vira ringue de luta após dinâmica pesada

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A Mansão de A Grande Conquista 2 foi palco de diversas tretas neste domingo (16). Após a atividade de apontamento, que deixou os ânimos à flor da pele, vários participantes engataram discussões e se enfrentaram no grito. João Hadad e Fernando Sampaio partiram para cima de Kaio Perroni, Liziane Gutierrez brigou com Bruno Cardoso, e o palhaço ainda tretou feio com Sampaio.

Tudo começou quando Hadad e Fernando reclamaram que o oficial do Exército distorceu uma conversa que teve com o ator quando Edlaine Barboza ainda estava no confinamento.

Fernando alegou que o amigo de Lucas Souza havia especulado que Hadad puxaria Fellipe Villas para a zona de risco caso tivesse vencido a última Prova da Virada, e Kaio reclamou que eles o estavam acusando de ser fofoqueiro. “Em que parte que eu estou fazendo fofoca?”, questionou ele.

“Kaio, olha pra mim. Entende o meu posicionamento. Se você tiver alguma dúvida, e não é a primeira vez que eu te falo, em algumas vezes que você cita meu nome, cita alguma situação, me incomoda de uma certa forma, porque você diz que entende meu jogo, entende meus critérios, entende o que eu te falei –concordando ou não… O apontamento que você tem que me fazer de uma incoerência no meu jogo e é se eu pregar uma coisa, e faça outra”, disparou o ex-Power Couple.

Kaio alegou que pontuou onde vê incoerências em Hadad, mas a treta dos dois foi interrompida por Liziane, que chegou gritando na cozinha. “Bruno, cadê você? Cadê você quando o Brenno é chamado de abusador?”, disparou a ex-Fazenda.

“Cadê você que é seletivo do caralh*?”, provocou ela. No mesmo momento, Hadad, Kaio e Fernando seguiram suas discussões, enquanto Lizi gritava na cara do palhaço –e a mistura de vozes enfurecidas fez com que o clima de treta se instaurasse no reality show.

Lizi cobrou um posicionamento de Bruno com relação à acusação feita para Pavarini, e Fernando se meteu na discussão. “Você é ridículo!”, alegou ela. “Eu não sou o juiz do jogo”, afirmou Bruno. “Ele acha legal, Lizi, ele acha legal”, disse Fernando, partindo para cima do rival.

“Sai de perto de mim”, pediu Cardoso. “Seu m*rda!”, gritou ele, na cara do ator. “Fala o que você quiser, fala o que você quiser. Faz o que você quiser!”, soltou o vencedor da última Conquista do Poder.

Os dois trocaram ofensas pesadas, e Bruno começou a provocar o ator com a música dos palhaços Patati Patatá. “Você é um zé ruela!”, clamou ele, e Fernando retribuiu zombando da vez em que Cardoso desmaiou e precisou de atendimento médico às pressas.

“Quando fala da sua profissão você pode chorar? Você usa a vez que o cara passou mal…”, retrucou Kaio Perroni, em defesa do colega. “Ele estava me debochando agora!”, afirmou Fernando.

“Na hora de você sentar e chorar pela sua dor, você quer chorar. Mas na hora de pensar na dor dos outros, você não pensa!”, esbravejou o palhaço. “Cuidado… Vai desmaiar!”, provocou o ator.

Veja: