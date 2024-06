Seca do Rio Acre forma queda d’água e catraieiro diz: “em 24 anos nunca vi igual”

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O empresário Osvaldo Gomes gravou um vídeo com o catraieiro Antônio Viana, que trabalha na travessia do rio Acre há 24 anos, mostrando o baixo nível da água no curso de água nesta segunda-feira (17). De acordo com a Defesa Civil Municipal, na manhã de hoje o rio Acre mede 01,94m.

No vídeo gravado dentro de uma canoa, Antônio Viana disse que nunca viu o rio Acre tão seco nesta época do ano. “Tá ficando difícil, tá ficando até cachoeira, ruim da gente remar. Olha como está aí, e é porque estamos no começo do verão, como vai estar no mês de agosto?”, diz o trabalhador, apontando para uma área do rio.

Segundo o catraieiro, outro problema visível agora é o quanto os desbarrancamentos tem deixado o manancial mais raso. “Desbarranca o rio, aterra, e qualquer água que dá o rio enche e alaga tudo”, afirma Antônio Viana.

