Alan Rick é eleito Coordenador de Relações Internacionais do Agro

A Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), formada por 290 deputados e senadores, escolheu, nesta terça-feira, 13, o Senador eleito Alan Rick como Coordenador da Comissão de Relações Internacionais para o biênio 2023-2024. O colegiado é responsável por discutir e propor soluções referentes aos assuntos de repercussão internacional com impactos diretos no setor agropecuário nacional.

Alan Rick já tem se dedicado às relações internacionais do agro, no Acre. Desde 2019, o parlamentar tem apoiado o Governo do Estado nas tratativas e efetivação das exportações de carnes suínas e bovinas para o Peru. “O Brasil produz excedentes cada vez maiores. O agro expandiu suas vendas para o mundo e conquistou novos mercados. O efeito transformador da revolução agrícola dos últimos 40 anos é certamente o fato mais importante da história econômica recente do Brasil e continua abrindo perspectivas para o desenvolvimento futuro do país”, enfatiza Alan.

Em 2022, a soma de bens e serviços gerados no agronegócio deve chegar a R$ 1,33 trilhão, o equivalente a cerca de 25% do PIB brasileiro. Dentre os segmentos, a maior parcela é do ramo agrícola, que corresponde a 70% desse valor. Já, a pecuária corresponde a 30%. O setor absorve praticamente um de cada três trabalhadores brasileiros. Quanto ao comércio internacional, mais de 40% das exportações brasileiras, em 2022, foram de produtos do agronegócio.