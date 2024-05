Rio Branco aplica R$ 30,02 por habitante em saneamento, 98º lugar em pior investimento

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O município de Rio Branco aplica apenas R$ 30,02 por habitante no saneamento básico, o que põe a capital do Acre na posição número 98 do ranking das cidades com piores investimentos, melhor apenas que São Gonçalo, no Rio de Janeiro, e Várzea Grande, no Mato Grosso (R$29,44 e R$25,91, respectivamente).

Os dados fazem parte do Ranking do Saneamento 2024, do Instituto Trata Brasil. Neste indicador, explica o instituto, consideram-se não apenas os investimentos realizados pelos prestadores mas também os investimentos realizados pelo poder público (estados e municípios). O indicador médio dos municípios equivale a R$ 138,68 por habitante de 2022.

Anúncios

No País, 42 municípios investem menos de R$ 100 por habitante, o que equivale a menos da metade do patamar de R$ 231,09 considerados necessários segundo o Plano Nacional de Saneamento Básico. Por outro lado, somente 17 municípios investem mais de R$ 200 por habitante, sendo que 10 desses investem valores acima do considerado de excelência.

Campinas (SP), São José do Rio Preto (SP), Uberlândia (MG), Niterói (RJ) e Maringá (PR) receberam nota máxima, a despeito de não terem obtido um indicador superior a R$ 231,09.

“Contudo, a definição das notas dos indicadores de investimento não depende somente da relação entre valor investido e população, mas também da universalização dos demais indicadores de abastecimento de água, de coleta e tratamento de esgotos, e de perdas de água. Portanto, como esses municípios já se encontravam universalizados em 2022, receberam nota máxima independentemente do valor aferido”, explica o Trata Brasil.