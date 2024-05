Roubo, racha e briga: entenda o conflito que tem tomado conta da banda RBD

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O sonho da geração Rebelde parece ter virado um verdadeiro pesadelo. Enquanto no ano de 2023 os fãs da banda mexicana RBD estavam com o coração quentinho por causa da mega turnê do grupo, nesse ano, parece que tudo desandou. Ainda durante a sequência de shows dos mexicanos, surgiram rumores de que o empresário da banda, Guillermo Rosas, teria desviado parte do dinheiro da “Soy Rebelde Tour”.

Os fãs notaram que, repentinamente, o ex-empresário tinha desaparecido dos shows e das mídias gravadas pelos integrantes da banda durante os espetáculos. A questão do desvio de dinheiro, porém, nunca foi confirmada por nenhum integrante do grupo. A atriz Maite Perroni somente confirmou, no início desse ano, que o Guillermo não fazia mais parte da equipe do RBD.

Apesar de essa situação ter acontecido há algum tempo, recentemente o caso voltou à tona por causa de uma atitude da cantora Anahí. A mexicana resolveu escrever um texto de aniversário para o ex-empresário da banda e isso não parece ter sido muito bem-visto por seus colegas de grupo. Após a repercussão negativa de sua mensagem, a intérprete de “Sálvame” se pronunciou e deixou evidente que não guarda rancor e que nunca quis magoar ninguém.

Logo após isso, fãs começaram a especular que Dulce, Christian e Christopher teriam compartilhado uma indireta para a Anahí, nas redes sociais, com um post que falava sobre “maturidade” e “lealdade”. Nada foi confirmado, porém, dias depois, os indícios de uma possível briga aumentaram. No dia do aniversário da cantora, 14 de maio, nenhum integrante da banda a parabenizou nas redes sociais – coisa que é comum de acontecer entre os membros do RBD.

E para alimentar mais ainda os rumores, o cunhado da Anahí fez uma sequência de postagens um tanto quanto enigmáticas em suas redes sociais. Logo no dia seguinte ao aniversário da loira, Jorge d’Alessio, por meio dos stories de seu Instagram, escreveu: “O pior inimigo de uma banda são seus integrantes”. Não suficientemente, em seguida, publicou a imagem de uma gravata vermelha – um dos principais símbolos da banda – e declarou: “Pra isso gostavam de mim”.

Acontece que a postagem não pôde sequer ser considerada uma indireta, já que o cunhado da Anahí fez questão de marcar o Instagram da Dulce, da Maite, do Christian e do Christopher. Logo depois as postagens foram apagadas, mas o registro já havia sido feito pelos internautas. Nesse mesmo dia, começou a circular uma entrevista concedida pelo marido da Maite Perroni, na qual ele reforçou que, de fato, houve um desfalque nas contas da turnê e que, inclusive, os membros do RBD não haviam recebido o suficiente, tendo em vista o lucro obtido com os shows.

Já nessa quinta-feira (16), a cantora Dulce Maria, durante um evento da Glamour México, falou também sobre os desfalques da turnê e revelou que a banda tinha a intenção de dar continuidade a “Soy Rebelde Tour”. “Tínhamos muitos planos de continuar com a turnê e, neste momento, infelizmente, estamos em um momento difícil”, declarou a ruiva.

“É muito difícil, muito decepcionante e muito doloroso tudo pelo que estamos passando e não poder sair e contar a eles tudo o que gostaríamos de falar porque é algo, é algo delicado”, afirmou Dulce Maria, se referindo aos fãs. Sobre os desfalques, a mexicana confirmou que foram apontadas irregularidades desde as primeiras auditorias. Mas afirmou que lhe cabia dar, agora, muitas informações sobre o assunto.