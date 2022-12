Longo promove reunião para fortalecimento do cooperativismo

O deputado e presidente da Frente Parlamentar de Apoio ao Cooperativismo (Frencoop) na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), Pedro Longo promoveu uma reunião nesta quarta-feira (7), na Casa do Povo, com demais deputados e algumas lideranças, incluindo representantes de órgãos governamentais e integrantes do setor que contribui para o crescimento econômico do Estado.

O encontro que contou com a presença especial do secretário de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict), Assurbanipal Barbary, teve o objetivo de fomentar as discussões e as políticas necessárias para o avanço do cooperativismo por meio da atuação do Governo do Estado em todos os segmentos ligados ao movimento.

“Essa reunião foi uma atividade da Frencoop, junto com os órgãos do governo – que são encarregados de fomentar esse segmento – com a participação também da Organização das Cooperativas do Brasil (OCB). Foi criada uma comissão no âmbito da Seict – equipe a qual a frente parlamentar terá também participação – e tem como objetivo verificar todas as áreas do governo em que o cooperativismo pode ser aproveitado na geração de emprego, de atividades na agricultura familiar, na apresentação de cursos para formação das pessoas vinculadas ao setor do cooperativismo. Basicamente, essa é a ideia”, defendeu o líder do governo.

Longo argumentou também que a equipe está trabalhando na capitalização de um fundo, que já existe no âmbito da Secretaria da Indústria e Comércio, para ampliar os investimentos.

“A finalidade seria a obtenção de recursos federais dos Ministérios e de outras entidades, bancos, que trabalham também nessa área, com contrapartida Estadual, para viabilizar a geração dessas atividades previstas”, finalizou.

Assurbanipal defendeu que a reunião foi proveitosa e reforçou a necessidade de ter os poderes unidos para fortalecer o cooperativismo no Acre.

“Parabenizo aqui o deputado Pedro Longo pela iniciativa de atender os anseios dessa categoria e criar uma frente parlamentar que está comprometida com o avanço do Acre, dentro da Aleac. A união dos poderes é fundamental nesse momento. A Seict fará o que for preciso, no sentido de angariar e gerenciar recursos, trabalhar em parceria com outras secretarias para dar mais condições às cooperativas, que geram emprego, renda e riqueza no nosso Acre”, finalizou.