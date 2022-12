Jéssica, o nome da oposição para 2024 no Juruá 

ATUALMENTE em Brasília, onde foi nomeado coordenador da área do meio-ambiente na equipe de transição do governo Lula, o ex-senador Jorge Viana (PT), foto, disse ontem ao BLOG que esta sua projeção no grupo, não significa que será nomeado ministro. Para ele, ninguém pode se arvorar ministro, porque a escolha será do Lula e ele ainda não se pronunciou sobre qualquer nome. JV acha que o ministério do Lula será plural, porque a vitória foi conquistada com muitos aliados.

“Mas seja ou não ministro nós vamos ser ouvidos quanto a escolha de ocupantes de cargos federais no estado”, destacou. Para o petista, o recente sucesso eleitoral do governador Gladson Cameli vai fechar um ciclo de vitórias do grupo conservador que se encontra no poder, porque depois de tanto tempo no poder o desgaste será natural. “Aconteceu com a Frente Popular. Ganhamos tudo no estado. E depois veio o ciclo de derrotas. Quando o Binho ganhou a eleição eu cheguei para o Binho e previ que a tendência natural seria o avanço da oposição, porque já havia um desgaste. Isso bem antes da derrota do Tião. E isso aconteceu”, lembrou Jorge Viana.

Para ele, com o Lula na presidência a oposição voltará ao protagonismo no Acre, começando pela ocupação dos cargos federais.

UM NOME PARA A PMRB

OS 35 MIL VOTOS que tive em Rio Branco me deixam como uma opção para disputar a prefeitura de Rio Branco, em 2024. A afirmação foi feita ontem ao BLOG pelo deputado Jenilson Leite (PSB), que montou uma estratégia de manter as suas visitas aos bairros, ouvindo a população, mesmo sem mandato a partir de janeiro.

MIRANDO COMPOSIÇÕES

JENILSON LEITE diz que uma candidatura à PMRB em 2024, vai depender das alianças que conseguir formar. “Não posso ser candidato sozinho, como fui ao Senado.” Destacou o parlamentar ontem ao BLOG.

EM PROCESSO JURÍDICO

ESTÁ em processo final no PSD as expulsões dos vice-prefeitos e vereadores que traíram o partido na última eleição. A equação pior será para os vereadores traidores, que terão os seus mandatos pedidos no TRE.

PRECISA MELHORAR

UM SETOR que o governador Gladson precisa dar uma mexida profunda e melhorar, é o das licitações. Veio muito dinheiro para obras, hoje paradas por falta de projetos. Neste caso não faltaram recursos, mas gestão.

EVITAR O RODÍZIO

OUTRA FALHA a ser corrigida no segundo mandato é o de evitar rodízio de secretários de uma pasta. Termina que nenhum dos novos secretários dá conta do recado.

FOCADO NO GOVERNO

QUEM vai cumprir o mandato de senador focado na disputa do governo em 2026, é o senador eleito Alan Rick (União Brasil). Tem ao seu favor ficar na mídia.

PASSA PELA ALEAC

DENTRO DO MDB, o nome do deputado estadual eleito Emerson Jarude (MDB), é o mais citado para disputar a prefeitura da capital. Para saber se é ou não um nome competitivo, vai depender da sua atuação na ALEAC.

BREQUE NO DESMATAMENTO

“DESMATAMENTO ZERO na Amazônia”. Será a principal bandeira da Marina Silva, caso venha ser a escolhida para comandar o ministério do Meio-Ambiente. O nome da Marina causa arrepios na turma do agronegócio que age à margem da legislação ambiental.

O QUE MOVE?

ALÉM DO FANATISMO, o que move pessoas ficarem na porta dos quartéis esperando as Forças Armadas darem um golpe militar? A eleição acabou, o Lula vai assumir.

NÃO MUDA

SE DEPENDER da boa atuação que teve como líder do governo na ALEAC, na defesa dos projetos do Executivo, o deputado Pedro Longo (PDT) permanecerá na função.

POSIÇÃO COERENTE

O SENADOR Sérgio Petecão (PSD) é coerente ao compor a base de apoio ao Lula no Senado. Na campanha liberou o PSD, e deu seu voto pessoal para o Lula.

DORME COM A SORTE

SE TEM uma pessoa de sorte na política, é a Mailza Gomes. Foi senadora se ter um voto, virou vice-governadora; e pode nos últimos meses de mandato virar governadora, se o Gladson se afastar para disputar o Senado. A Mailza dorme com a sorte.

FRASE MARCANTE

“Quando falares cuida para que as palavras sejam melhores que o silêncio”. Ditado indiano.