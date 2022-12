Ribamar Trindade é eleito novo presidente do TCE

O conselheiro José Ribamar Trindade foi eleito por unanimidade, na manhã desta quinta-feira, 01, o novo presidente do Tribunal de Contas do Estado (TCE), no biênio de 2023 a 2024.

Estavam aptos a concorrer o cargo, de acordo com a norma interna do TCE, Ribamar e Dulcinéia Benício, por nunca terem disputado eleição no órgão de controle.

Atualmente, o representante é o conselheiro Ronald Polanco. O ex-deputado cumpre o mandato desde 2021. A posse do novo gestor está prevista para o dia 1° de janeiro de 2023.

A nova composição da repartição pública municipal será formada pelo vice-presidente, o conselheiro Valmir Gomes Ribeiro, a função de corregedora será de Dulcinéa Benício e Naluh Gouveia como diretora da Escola de Contas.

Já Antônio Fernando Malheiro será o presidente da 1ª Câmara, Ronald Polanco ocupará a presidência da 2ª Câmara e Antônio Cristóvão, será o ouvidor.