Marrocos vence Canadá com dois gols e avança às oitavas em primeiro lugar do grupo F

A Croácia empatou por 0 a 0 com a Bélgica nesta quinta-feira (1º de dezembro), no estádio Ahmed Bin Ali, pela 3ª rodada do Grupo F da Copa do Mundo, e se classificou para as oitavas de final do torneio. A partida que envolveu duas das quatro melhores seleções do Mundial da Rússia foi intensa e aberta, mas não teve mudança no placar. O resultado sacramentou o adeus dos belgas no torneio disputado no Catar.

Garantida nas oitavas de final, a Croácia vai enfrentar o primeiro colocado do Grupo E da Copa do Mundo – Espanha, Japão e Alemanha brigam por esta vaga na chave. A seleção croata entrará em campo pelo mata-mata do Mundial do Catar na próxima segunda-feira (5), às 12h. A liderança do Grupo F ficou com Marrocos, que fez sete pontos na chave, dois a mais que os croatas.

O jogo

Bastaram apenas oito segundos de partida para que a Croácia criasse a primeira chance do jogo: na saída, Modric lançou Perisic, que cortou para dentro e finalizou para fora. Na sequência, a Bélgica conseguiu incomodar os croatas. Aos 12, De Bruyne puxou contra-ataque e serviu Mertens, mas o atacante bateu por cima. Na sequência, o inglês Anthony Taylor anotou pênalti de Carrasco em Kramaric. Porém, após checagem no VAR, o árbitro anulou a marcação por impedimento do zagueiro Lovren na jogada.

O ritmo da partida caiu depois do início movimentado. A Croácia, com Modric comandando as ações, buscou entrar na defesa adversária trocando passes. Do outro lado, a seleção belga tentava retomar a bola para sair em velocidade, além de utilizar lançamentos para buscar as costas dos defensores croatas. Na reta final, o primeiro tempo acabou sem chances claras para os dois lados.

A Bélgica voltou para o segundo tempo com Lukaku na equipe, que logo com dois minutos de uma cabeçada perigosa. Na sequência, a seleção croata respondeu com duas boas chegadas, com Kovacic e Modric, que fizeram Courtois trabalhar. Aos 15, os belgas conseguiram a melhor oportunidade no jogo: De Bruyne passou para Carrasco, que foi travado ao finalizar na área; no rebote, Lukaku acertou a trave da Croácia.

Acuada, a Croácia conseguiu diminuir o ímpeto belga nos minutos seguintes, e a partida ficou aberta. Aos 41 minutos, Meunier desviou uma bola na área, a redonda bateu em Lukaku, mas não tomou o caminho do gol. Três minutos depois, foi a vez de Thorgan Hazard cruzar para o camisa 9, mas o artilheiro se enrolou com a bola e não conseguiu empurrar para as redes. 0 a 0 no Ahmed Bin Ali e Croácia classificada.