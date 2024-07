Globo dá detalhes sobre a volta de Tadeu Schmidt 3 meses após o fim do BBB 2024

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Tadeu Schmidt retornou à Globo na noite desta sexta-feira (26) três meses depois do fim dos trabalhos do BBB 2024. O apresentador vai comandar a Central Olímpica, atração diária criada pela emissora para repercutir tudo sobre os Jogos Olímpicos de Paris.

O canal da família Marinho aposta numa parceria do jornalista com a ex-atleta Fernanda Garay, com um formato de programa leve e bem-humorado. A Central Olímpica passa a ocupar a faixa das 22h25, após o remake de Renascer, de segunda a sábado.

O programa conta ainda com um quadro de humor feito por Marcelo Adnet, a presença da apresentadora Karine Alves direto de Paris, um destaque do dia escolhido por Galvão Bueno, além de um mascote: um gato com pedigree e elegância francesa.

Anúncios

Na atração, Fernanda Garay vai comandar o quadro Cabeça de Atleta, onde usa sua experiência nas quadras para identificar o que se passa com os esportistas em momentos cruciais. Ela também fica responsável por fazer um termômetro de quem teve um desempenho bom ou ruim.

Tadeu Schmidt comanda quadro em novo programa

Tadeu, por sua vez, promete uma crônica diária. No quadro Olha o Que Ele Viu, Galvão Bueno comenta todas as noites um destaque dos Jogos naquele dia. Já a missão de Karine Alves é mostrar curiosidades e histórias nas ruas da capital francesa.

O apresentador Tiago Medeiros também participa do programa acompanhando as provas dos atletas brasileiros junto com amigos e familiares. Também é dele a missão de ir para as ruas desafiar as pessoas a praticar modalidades que estarão sendo disputadas na capital francesa.

O elenco da Globo também vai contar com seu momento dentro da Central Olímpica. Em seus mais variados ambientes de atuação, eles convocam os telespectadores a ficarem de olho do que vem pela frente nos Jogos no quadro É Amanhã. O chef Claude Troisgros e a atriz Susana Vieira estão entre os confirmados na atração.