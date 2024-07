Até tu, Brutus!

O anúncio do Republicanos decidir por seguir Marcus Alexandre [MDB] rumo à prefeitura de Rio Branco, pegou todo mundo com as calças pelas canelas.

Tiro de canhão

Jornalistas Marcos Venicius, Moreira Jorge e Astério Moreira, deram um rombo na audiência, ao anunciar, AO VIVO, a decisão do Republicanos de Duarte.

Injustiça com Lula

Essa história do Senador Alan Rick nunca citar o presidente Lula mesmo quando os recursos são federais não é nada republicano para quem pretende ser governador.

Mesmo lenga-lenga

Essa mania do Bocalom dizer que vai vencer o PT nas eleições parece uma obsessão doentia, já que o partido não tem candidato. É preciso renovar o discurso sob o risco do eleitor cansar do mesmo lenga-lenga.

🔴 Com essa decisão de seguir os passos junto com o MDB rumo à prefeitura, o deputado Roberto Duarte – Republicano – quebra a fuxicada que diz ele não é dono do seu mandato. Os maldosos sempre disseram que Duarte segue par e passo do amigo Marcelo Moura. E como todos sabem, Marcelo, declaradamente é admirador e apoiador do prefeito Sebastião Bocalom. Fosse Roberto devedor do mandato a Moura, teria seguido outros caminhos. Ou seja: Paletó e cadeira são únicas e exclusivamente dele.



Sal grosso e alho

Alguém sabe por onde anda Márcio Bittar? Na quinta-feira ele deu uma rasteira em Vagner Sales. Ontem tomou uma rasteira com direito a ponta pé do Republicano, Roberto Duarte. Abre o olho Bittar, com o Boca é complicado.



No pé do ouvido – Dizem nos corredores que a Mailza articula silenciosamente os seus candidatos preferidos a prefeito. Não são os mesmos de Gladson em muitos lugares, mas não ela não pia e nem espanta a lembre. Quer chegar no palácio com um time.

Esquerda

O Republicanos é agora de esquerda, segundo o evangelho de Tião Bocalom. O pior é que, para não falar a palavra “esquerda”, tem um correligionário que diz: “o partido do Roberto Duarte foi para o contrário da direita”.

Não olhe para trás!

Fofocas venenosas dizem que a trilha sonora dos vídeos íntimos é aquela musiquinha de fim de ano, que diz: “quero ver você não chorar, não olhar para trás e nem se arrepender do que faz… mas se a dor vencer, você resistir e sorrir”…

A verdade, já disse Moisés Diniz, reside no fato de que o PT jogou muito óleo na grama dos aliados. E, ao contrário do que diz Daniel Zen, criou, mas não cativou lideranças que hoje fossem capazes de tocar uma candidatura sequer na 3ª maior cidade do Acre.