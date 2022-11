Croácia impõe fim do sonho e elimina o Canadá da Copa do Mundo: 4 a 1

Fim do sonho canadense na Copa do Mundo. Atual vice-campeã, a Croácia encontrou a inspiração que faltou na estreia para virar o jogo e impor uma dolorosa goleada por 4 a 1 à seleção norte-americana, que acabou eliminada de seu segundo Mundial após duas derrotas.

A tarde começou histórica: Alphonso Davies subiu de cabeça e marcou o primeiro canadense em mundiais em bonito contra-ataque. Também foi o gol mais rápido da Copa do Catar, com 1 minutos e 7 segundos de jogo.

Mas a Croácia, que precisava do resultado após o empate na estreia, tinha Perisic e Kramaric inspirados. A dupla protagonizou assistência e gol, respectivamente, duas vezes, no primeiro e no terceiro tentos. No primeiro, um passe em profundidade. No terceiro, um cruzamento que exigiu habilidade de Kramaric para tirar do zagueiro antes de marcar.

Livaja marcou o segundo em chute preciso da entrada da área, e Majer completou, no fim, em falha da defesa que acabou nos pés de Orsic. Com o resultado, os croatas lideram o grupo F, com os mesmos 4 pontos do Marrocos.

Na próxima rodada, encaram a Bélgica, terceira colocada com três pontos. Nada definido, o grupo F terá emoção até o fim.