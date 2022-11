Baile, bazar, filmes e muito mais: saiba onde aproveitar o fim de semana em Rio Branco

A operação batizada de “Red Card”, deflagrada pelo Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), por meio do Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado (Gaeco), em conjunto com a Polícia Militar do Estado do Acre, cumpriu seis mandados judiciais expedidos pela Vara de Delitos de Organização Criminosa.

Posta em ação nesta sexta-feira (25), a operação “Red Card” tem como objetivo desarticular o núcleo de uma organização criminosa com origem no Rio de Janeiro e atuação no estado do Acre que vinha se fortalecendo através da aquisição de armas de fogo e do tráfico de drogas.

De acordo com o MPAC, evidências digitais encontradas em operações anteriores demonstraram que os investigados possuíam forte atuação dentro da organização criminosa e vinham atuando ativamente no confronto entre facções no Acre.

Operação “Red Card”

O nome da Operação Red Card ( cartão vermelho) denota o objetivo dos trabalhos: retirar de circulação criminosos que vinham causando intranquilidade no seio social.