Com Arrascaeta no banco e jogo morno, Uruguai fica apenas no empate com a Coreia do Sul

O Uruguai estreou nesta quinta-feira (24) na Copa do Mundo com empate sem gols com a Coreia do Sul, no estádio Cidade da Educação, no Catar, pela primeira rodada do Grupo H. O confronto foi marcado por muito equilíbrio, mas com poucas chances efetivas de gol.

Com o resultado, as duas seleções somaram um ponto e pularam para a primeira e segunda colocação da chave, que será definida ainda nesta quinta com o duelo entre Portugal e Gana. Mais cedo, a Suíça venceu Camarões, pela estreia do Grupo G.

O jogo

O primeiro tempo foi marcado por muito equilíbrio. A seleção sul-coreana começou pressionando, sem deixar o Uruguai jogar. Mas não demorou para a Celeste conseguir se impor, encontrando espaços a partir de lançamentos.

Cada seleção teve uma grande oportunidade de abrir o placar na primeira etapa. Aos 33, Moon-Hwan cruzou na medida para Hwang Ui-Jo, que bateu de primeira, mas a bola passou por cima do gol. Já aos 44, após cobrança de escanteio, Godín cabeceou na trave.

O equilíbrio se repetiu no segundo tempo. Os sul-coreanos começaram pressionando, enquanto os uruguaios recuaram as linhas e esperaram por um contra-ataque. Depois, as táticas se inverteram: os uruguaios se lançaram ao ataque e a seleção asiática se defendeu.

O jogo seguiu truncado. Aos 18, o técnico Diego Alonso sacou Luis Suárez e colocou Cavani. Do outro lado, o técnico português Paulo Bento respondeu com três mudanças: Cho Gue-Sung entrou na vaga de Hwang Ui-Jo, Lee Kang-In no lugar de Na Sang-Ho e Son Jun-Ho assumiu o posto de Lee Jae-Sung.

As alterações não surtiram efeito, mas renovaram o fôlego das duas seleções. Aos 33, Choque-Sung bateu da entrada da área, e a bola passou com perigo ao lado do gol. Aos 43, o Uruguai respondeu com Valverde, que também arriscou de fora da área e acertou a trave. Fim de jogo no Cidade da Educação: 0 a 0.

