BR-364 em RO passa a ter 4 trechos bloqueados por manifestantes

Em novo boletim divulgado no fim da tarde desta segunda-feira, 21, pela comunicação da Polícia Rodoviária Federal (PRF), em Rondônia, o número de trechos bloqueados na BR-364 diminuiu para 5 ao longo do Estado que faz fronteira com o Acre.

No início da tarde, o órgão destacou que os pontos de bloqueio haviam aumentado para 8, sendo Jaci Paraná, Vila Califórnia, Extrema, Colorado do Oeste e Nova Mamoré, Cerejeiras e Candeias do Jamari e Nova Mamoré.

Já com a nota atualizada, foram desobstruídos os trechos de Cerejeiras, Colorado do Oeste e Jaci Paraná, se mantendo em Vila Califórnia, Extrema, Vista Alegre do Abunã e Candeias do Jamari.

A expectativa é que a desobstrução da rodovia em Rondônia ocorra o mais breve possível, haja vista que, o procurador-geral da República, Augusto Aras, disse que deverá solicitar reforço de membros da segurança pública para a região.

Como ocorre desde o fim das eleições, o grupo de apoiadores do presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), se mantém em protesto contra o resultado das eleições presidenciais em outubro deste ano, que teve o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, do PT.