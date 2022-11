Segunda-feira será de tempo quente com chances de chuvas que podem ser fortes

O Programa Nacional de Imunização (PNI) destacou neste sábado (12) a necessidade de fortalecer as ações de vacinação contra Covid-19 nos ambientes em que o público menos adepto ao imunizante convive, como, por exemplo, as escolas, faculdades, empresas e instituições.

O alerta foi emitido devido ao aumento de casos. O número de mortes caiu drasticamente no Acre mas as infecções voltaram a subir em novembro.

Além de ir aos ambientes, o programa considera promover a acessibilidade do usuário através da extensão de horário e dias de atendimento das unidades de saúde, bem como a implementação de equipes volantes de vacinação.

“A hesitação vacinal já é uma realidade em todas as vacinas do calendário, bem como na introdução de novas vacinas com tecnologias inovadoras, o que precisa ser implementado é o método de abordagem da população com esclarecimento de dúvidas e ampliação do acesso”, diz o PNI em boletim da Secretaria de Estado da Saúde sobre a campanha e vacinação no Acre.

Do total de 841.771 pessoas do público-alvo, 145.152 ainda não compareceram às unidades para receberem ao menos a 1ª dose da vacina. Outras 257.459 tomaram a 1ª dose, mas não compareceram para receber a 2ª. As doses de reforço seguem a mesma tendência, apenas 281.142 se vacinaram com a 1ª dose e 76.153 com a 2ª.