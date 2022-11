Governo divulga resultado da prova objetiva do concurso da Secretaria de Saúde

A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – SEPLAG e a Secretaria de Estado de Saúde do Estado do Acre – SESACRE, divulgaram no Diário Oficial desta quarta-feira, 9, o resultado preliminar da prova objetiva e abertura do prazo para recurso do concurso que vai contratar 669 novos profissionais para a área da saúde.

Os candidatos que desejarem interpor recurso contra o resultado/classificação preliminar da prova objetiva deve fazê-lo período das 8h do dia 10 de novembro até às 15h do dia 11 de novembro de 2022, por meio de link disponibilizado no endereço eletrônico www.ibfc.org.br, na aba “Recursos”. O resultado da análise dos recursos contra as questões da prova objetiva e gabaritos preliminares, será divulgado no site do IBFC. Em caso de dúvidas, o candidato poderá entrar em contato com o IBFC por meio do Serviço de Atendimento ao Candidato – SAC, pelo telefone (11) 4788-1430, de segunda a sexta-feira úteis, das 7h às 15h30 ou também por meio do endereço eletrônico www.ibfc.org.br.

Ao todo, mais de 32 mil pessoas fizeram o concurso para as vagas de nível médio e superior. O certame chegou a ser contestado por alunos que levaram até o Ministério Público do Estado do Acre denúncia de erros em provas e procedimentos considerados inadequados por alguns fiscais de provas. Por enquanto, o concurso segue normalmente.

A relação dos aprovados consta a partir da página 26 do Diário Oficial.