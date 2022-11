Vereador de Sena Madureira, Gilberto Diniz, morre após cirurgia, em Brasília

Nesta quarta-feira, 9, se encerra o curso de bolos e tortas promovido pela carreta do Senai. A turma chega ao final do curso animada com as novas técnicas aprendidas.

Uma das alunas chama atenção pela vitalidade. Divanice Leite de Souza, tem nada mais, nada menos que 83 anos. Mesmo assim, ninguém a vê se lamentando da vida. Pelo contrário, assim que soube do curso, correu para se matricular. “Meu filho, eu gosto de trabalhar, não dou conta de ficar parada. Os meus colegas é que se espantam porque me acham forte. Eu sei que tem muita gente da minha idade que nem anda mais. Eu tô aqui firme e forte”, conta dona Diva, como é conhecida.

Dona Diva é um exemplo de dedicação ao trabalho. Criou os cinco filhos com seu próprio suor, sem contar com ajuda de marido. Teve bar, pensão e chegou até a cortar seringa. “Eu nasci e me criei no Seringal Bom Destino e cortei até seringa quando era mais jovem. Nunca tive vergonha, nem medo de trabalho”, diz.

A idosa foi um dos destaques do curso e a disposição chamou a atenção dos mais novos. “É uma inspiração ter a dona Diva como colega de curso. Ela aprende tudo muito rápido, é divertida demais. Às vezes, eu penso que ela tem mais energia que todos os outros alunos. Eu confesso que quero chegar aos meus 80 nessa forma física”, diz Andressa Souza, 27, que tem 56 anos a menos que Diva.

Em relação ao convívio com outros alunos, a Idosa é só alegria. “Eu me sinto uma jovem, não me sinto excluída e acho ótimo estar no meio dos jovens”. Diva afirma que não pretende parar no curso de bolos e tortas e diz que vai participar de outras formações. “Eu já sabia fazer bolo, agora tenho curso superior. Quero fazer vários cursos enquanto tiver saúde”, diz, entre gargalhadas.