Caminhão com as cores do Exército chama atenção em carreata

As queimadas deram sinal de trégua desde que as chuvas se intensificaram no Acre em outubro mas as seguidas friagens tem trazido dias secos que estimulam o uso do fogo.

De acordo com o mapa de consolidação do risco de fogo previsto para este sábado, 5 de novembro, há possibilidade de novas queimadas em vários pontos do Estado. Esse risco, porém, varia de baixo a mínimo. “O risco de fogo Médio a alto é previsto em ponto isolado no município do Bujari”, informa o boletim da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Políticas Indígenas do Acre.

O princípio do risco de fogo é de que quanto mais dias seguidos sem chuva, maior o risco de queima da vegetação.

Com o recrudescimento das queimadas urbanas, a qualidade do ar em Rio Branco avança para ficar comprometida novamente, especialmente quando se trata da saúde de crianças e idosos.

De acordo com o portal O Tempo Aqui a umidade relativa do ar caiu a 23% neste 1ª semana de novembro em Rio Branco. “É muito provável que, nos próximos dias, sejam registrados novos recordes, com percentuais até inferiores a 20%, o que caracterizaria o estado de alerta para a saúde humana”, diz o portal.