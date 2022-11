Sem uso da força, bloqueios na BR-364 em Vista Alegre e Extrema são liberados pela PRF

No fim da tarde desta quinta-feira, 3, chegaram ao fim os bloqueios na BR-364 nos municípios de Extrema e Vista Alegre do Abunã, no Estado de Rondônia – que faz divisa com o Acre, após uma conversa pacífica das “Forças de Choque” da região com os líderes do movimento.

Desde a madrugada da última segunda-feira, 31, centenas de apoiadores do presidente da República Jair Bolsonaro,(PL), candidato derrotado nas eleições presidenciais, decidiram bloquear as rodovias federais pelo país, contudo, somente nesta sexta, as forças de segurança de Rondônia decretaram o uso da força para desobstruir a rodovia, cumprindo assim, a decisão do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal (STF).

As negociações em Vista Alegre do Abunã ocorreram tranquilamente, contudo, em Extrema, os manifestantes encheram a estrada de madeira – dificultando o trabalho dos agentes da PRF. Em vídeos nas redes sociais, alguns fazem questão de debochar do trabalho de desobstrução dos membros da segurança pública.

Assista ao vídeo: