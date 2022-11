Bocalom cria comissão para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU

O prefeito Tião Bocalom publicou no Diário Oficial desta quinta-feira, 3, a criação da Comissão Municipal para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável com a finalidade de internalizar, difundir e dar transparência ao processo de implementação da Agenda 2030, para o Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas, em Rio Branco.

Compete à Comissão Municipal para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável: Internalizar, difundir e dar transparência ao processo de implementação da Agenda 2030 no município de Rio Branco, Identificar, sistematizar e divulgar boas práticas e iniciativas que colaborem para o alcance dos ODS Propor estratégias, instrumentos e ações para implementação dos ODS, além de outras atribuições.

A Comissão Municipal para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável será integrada por um representante, titular e suplente das principais secretarias municipais e de outras instituições como Centro de Defesa dos Direitos Humanos e Educação Popular do Acre – CDDHEP; SOS AMAZÔNIA; Universidade Federal do Acre – UFAC; Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – Embrapa/AC; Federação das Indústrias do Estado do Acre – FIEAC; Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo – Fecomércio/AC; Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia do Acre – IFAC e Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado do Acre – SEBRAE/AC.

A Comissão Municipal para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável poderá convidar representantes de órgãos e entidades públicos, da sociedade civil e do setor privado para colaborar com as suas atividades. A Comissão Municipal para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável poderá convidar representantes de órgãos e entidades públicos, da sociedade civil e do setor privado para colaborar com as suas atividades.