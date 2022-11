Colisão entre veículo e ônibus deixa motorista ferido em Rio Branco

O jornalista Altino Machado publicou na noite desta terça-feira, 1, imagens de um sargento da Polícia Militar sendo ovacionado por manifestantes que bloqueiam um trecho da BR-317.

DE acordo com a publicação, trata-se de um sargento da Polícia Militar identificado como K. Lima, pertencente ao 5° batalhão da PM no município do Alto Acre. Nas imagens é possível ver o sargento em serviço, já que usa a farda da PM, balançando uma bandeira do Brasil e na sequência sendo carregado nos braços e abraçado pelos manifestantes.

A publicação afirma ainda que a Secretaria de Segurança Pública garantiu que adotará providências. A reportagem do ac24horas procurou o comando da Polícia Militar e aguarda um posicionamento oficial.