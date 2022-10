Em Xapuri, secções têm pouca movimentação pela manhã

Neste domingo, 20, o presidente do Partido dos Trabalhadores no Acre (PT), Cesário Braga, usou as redes sociais para comunicar que deverá fiscalizar as urnas eletrônicas para evitar supostas fraudes eleitorais.

No entanto, apesar da preocupação com as eleições deste 2° turno entre Jair Bolsonaro e Lula, o petista afirmou que até o momento o pleito segue tranquilo. “Estamos fiscalizando as urnas para que tudo ocorra dentro da normalidade”, declarou.