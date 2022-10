Diretor-geral da PRF está no prédio do TSE para esclarecer operações sobre transporte de eleitores

No primeiro turno, 131.784 eleitores não foram votar no Acre e, considerando o histórico nacional é possível que a abstenção cresça neste 30 de outubro, mesmo com as campanhas para aumentar o comparecimento.

Na semana passada, o Supremo Tribunal Federal (STF) confirmou decisão que autoriza prefeituras e empresas concessionárias de todo o país a oferecerem transporte público gratuito durante o horário da votação. A medida foi acatada por diversas prefeituras e pode desafiar as estatísticas.

“Vamos diminuir essa abstenção e o transporte público gratuito ajudará. Quanto mais transporte público e quanto mais eleitores comparecerem, mais democracia”, afirmou o ministro Alexandre de Moraes, presidente do TSE na quinta-feira (27), ao encerrar a última sessão plenária da Corte eleitoral.

A prefeitura de Rio Branco decidiu conceder a gratuidade apenas na volta do eleitor da zona eleitoral. Para evitar o pagamento da passagem, o usuário do transporte público deverá apresentar o comprovante do voto.

No Vale do Juruá, o ciclo de chuvas poderá influenciar na participação do eleitorado (veja aqui https://ac24horas.com/2022/10/28/abstencao-no-segundo-turno-podera-ser-maior-no-vale-do-jurua/) e muitos veículos estão credenciados para garantir o transporte de eleitores visando reduzir a possibilidade de abstenção naquela região.

(Com InfoMoney/Agência Brasil)