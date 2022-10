Gladson Cameli fará motocarreata para Bolsonaro e votará em Cruzeiro do Sul

No início da manhã desta terça-feira, 25, em Cruzeiro do Sul, moradores do Ramal do Igarapé da Onça fecharam a Estrada Boca da Alemanha, em reivindicação pelo asfaltamento de um quilômetro e meio da via.

Segundo o representante das cerca de cem famílias que moram no Ramal do Igarapé da Onça, Janderson dos Santos, eles buscam atenção do governo do Estado e prefeitura de Cruzeiro do Sul. ” Tem dinheiro do convênio do governo do Estado e prefeitura que inclui esse asfaltamento mas a prefeitura não faz o serviço aqui, só faz de outros ramais aqui perto. Só vamos liberar o tráfego quando vierem aqui e garantirem o asfaltamento do nosso ramal “, cita ele.

Com a interrupção do tráfego de veículos, filas de veículos se formam nos dois sentidos da Estrada da Boca da Alemanha, que dá acesso à Cidade da Justiça, Universidade Federal do Acre- Ufac e Instituto Federal do Acre- Ifac.

A Assessoria de Comunicação da prefeitura de Cruzeiro do Sul diz que uma equipe da secretaria de Obras do município vai ao local para tratar do assunto com os moradores.