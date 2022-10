No Vale do Juruá, urnas estão prontas e toda operação de logística será repetida

Durante todo este final de semana, os técnicos da 4° zona eleitoral, com sede em Cruzeiro do Sul, inseriram as mídias nas 563 urnas eletrônicas, que serão utilizadas no segundo turno das eleições 2022, no domingo, 2, nos 5 municípios do Vale do Juruá.

A partir da quarta-feira, 26, as urnas começam a ser enviadas para as 58 localidades de difícil acesso da região. Em 9 delas os mesários, urnas e forças de segurança, só chegam de avião ou barco e em 6, só de helicóptero.

No sábado, 29, são distribuídas as urnas nas zonas urbanas de Cruzeiro do Sul e demais cidades da região.

O objetivo é garantir que os 103.626 eleitores das 5 cidades do Vale do Juruá, votem no domingo.

” Vamos repetir a mesma operaçã com a mesma logística do primeiro turno “, garante Erika Amaral, responsável pelo Cartório da 4° Zona Eleitoral

No primeiro turno das eleições 2022, em 2 de outubro, não houve problemas com urnas nem com a transmissão de dados nas localidades de difícil acesso do Vale do Juruá, que é feita por meio de equipamento via satélite.