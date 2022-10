Milho, soja, madeira e castanha: o filé mignon da balança comercial do Acre em 2022

O saldo das exportações acumuladas de janeiro a setembro no Acre mostra que a soja e o milho representam 34,0% de tudo o que foi vendido ao exterior em 2022. O percentual representa aportes US$ 16,78 milhões na balança comercial.

No período, a balança comercial do Acre alcançou US$ 44,74 milhões, superando em 22,2% o valor acumulado entre janeiro e setembro de 2021, de US$36,61.

A madeira aparece em segundo lugar nas exportações em 2022 até agora, com 31,0% – ou US$ 15,46 milhões negociados. A castanha figura com 19,0% (US$ 9,58 milhões); os derivados de bovinos 9,0% (US$ 4,32 milhões e derivados de suínos 3,0% (US$ 1,29 milhão).

Em setembro, o maior destino das exportações do Acre foi a Venezuela com 18,9%. Em segundo, o Peru com 12,9%. No acumulado nos anos os principais destinos foram: Peru (16,9%), Holanda (10,6%) e Estados Unidos (9,1%).

Os foram dados publicados pelo Ministério da Industria, Comércio Exterior e Serviços, informando que em setembro de 2022, o Acre exportou US$ 3,17 milhões e importou US$ 1,78 milhões, resultando em um saldo na balança comercial de US$ 1,79 milhão.