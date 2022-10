Henrique Afonso detona ao ser ameaçado de ser expulso do PSD: “Petecão que traiu o projeto”

Depois da contenção do incêndio no Hotel Loureiro, localizado no Centro de Rio Branco nesta segunda-feira, 17, a equipe do Corpo de Bombeiros realizaram uma vistoria e detectaram que a empresa precisa fazer reparos nos equipamentos de energia solar – que faz o abastecimento elétrico do estabelecimento.

Alexandre Veras, primeiro-tenente e comandante de socorro do 1° Batalhão do Corpo de Bombeiros, revelou ao ac24horas que o reparo solicitado será para evitar novos incidentes de princípio de incêndio. De acordo com o militar, o sistema de captação solar é seguro, porém, ele indica que o procedimento seja realizado por empresas capacitadas no mercado.

A reportagem do ac24horas esteve no local e averiguou que as chamas ocorreram devido a um problema na parte elétrica. Em vídeos obtidos, é possível ver populares presenciado as fumaças e barulhos no curto circuito.

O incêndio foi contornado pelos próprios funcionários do hotel antes da chegada da equipe dos bombeiros.