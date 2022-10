Em evento no Peru, Acre integra Corredor Turístico Trinacional

Em meio ao agravamento das condições da BR-364 no trecho entre Rio Branco e Cruzeiro do Sul e da incerteza sobre a garantia de recursos para que as obras que estão em andamento tenham continuidade, o ac24horas acaba de levantar informações que apontam para o escasseamento das verbas destinadas às rodovias federais no estado para o restante do ano.

Há alguns meses, confrontada com a possibilidade de suspensão das obras em execução no estado por falta recursos, a direção do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) negou a hipótese. A autarquia informou que os recursos disponibilizados para este ano estavam sendo usados nos serviços de conservação das rodovias e que mais recursos estavam sendo buscados.

Antes da metade deste mês outubro, porém, voltaram à tona os rumores de que os serviços em execução tanto na BR-364, que se encontra em péssimas condições, quanto na BR-317, que tem condições consideradas boas, mas com problemas pontuais, podem ser paralisados a qualquer momento exatamente por falta de recursos orçamentários.

As informações obtidas pelo ac24horas junto a fontes não oficiais, mas que têm relações diretas como setor de transportes, como empresários da área, indicam que os recursos disponíveis para a realização das obras de manutenção das rodovias federais no Acre realmente estão se escasseando e se se limitam aos serviços que já estão em andamento.

Essas obras se referem a trechos pontuais, como bueiros e galerias que estão sendo executados na BR-364 e na BR-317 e serviços de tapa-buracos e remendo profundo em locais específicos, como nas imediações de Sena Madureira e Tarauacá (BR-364) e depois de Brasiléia (BR-317), sentido ao município de Assis Brasil, que é onde essa rodovia tem mais problemas.

O ac24horas também apurou que os recursos disponíveis para as obras no Acre podem ser suficientes apenas para o mês de outubro, apesar de em setembro ter havido um reforço de cerca de R$ 8 milhões por parte do DNIT para o estado. Ainda de acordo com as mesmas fontes, há a expectativa por mais um repasse, de R$ 20 milhões, que já estaria alinhado com o Ministério da Economia.

Na manhã desta sexta-feira, 14, a reportagem do ac24horas tentou por inúmeras vezes e diferentes meios manter contato com a Superintendência Regional do Dnit no Acre, no intuito de obter um posicionamento oficial do órgão a respeito do assunto, mas não obteve sucesso até o fechamento desta publicação.

Em maio passado, o superintendente regional do Dnit no estado, Carlos Henrique de Assis Moraes, informou que a comunicação da autarquia federal com a imprensa estava centralizada em Brasília e forneceu e-mail e telefones de assessoria. Contudo, esses canais não respondem às tentativas de contato.